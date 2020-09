Sofia Kenin stacca il pass valevole per gli ottavi di finale degli US Open. La tennista americana, numero 4 al mondo e seconda testa di serie dello Slam a stelle e strisce, ha avuto la meglio sulla tunisiva Ons Jabeur dopo 1 ora e 41 minuti di match. Kenin, beniamina di casa, si è imposta in due set vincendo un duro tie-break 6-7 (4-7) dopo 65 minuti di gioco per chiudere poi l’incontro con un più semplice 3-6.