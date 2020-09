Servono 2 ore e 29 minuti di match a Serena Williams per staccare il pass valevole per i quarti di finale degli US Open. La tennista americana, numero 8 al mondo ma terza testa di serie dello Slam a stelle e strisce, ha avuto la meglio sui Maria Sakkari, numero 22 del ranking femminile. Serena Williams si è imposta in 3 set con il punteggio di 3-6 / 7-6 (8-6) / 3-6.