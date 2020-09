Primo turno degli US Open fatale per altri due azzurri. Alle eliminazioni di Travaglia, Paolini, Sonego e Lorenzi si aggiungono quelle di Cecchinato e Gaio. Cecchinato è stato sconfitto da George Lloyd Harris, sudafricano numero 95 del ranking ATP, capace di imporsi in 3 set con il punteggio di 6-4 / 7-5 / 6-2; niente da fare anche per Gaio sconfitto in 4 set da Ricardas Berankis (65 ATP) con il punteggio di 6-7 (3-7) / 6-4 / 4-6 / 4-6.