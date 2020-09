Serena Williams si qualifica per il terzo turno degli US Open, la tennista americana non lascia scampo alla russa Gasparyan stendendola in due set con il punteggio di 6-2, 6-4 dopo un’ora e mezza di gioco.

Tutto semplice per la numero 8 del ranking WTA, che nel terzo turno affronterà la connazionale Sloane Stephens in un derby che promette scintille. Sfida tutta bielorussa invece tra Sabalenka e Azarenka, dove a spuntarla è quest’ultima con il risultato di 6-1, 6-3. Partita a senso unico a favore di Vika, che attende adesso al terzo turno la vincente del match tra Vickery e Swiatek.