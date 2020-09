Daniil Medvedev avanza senza problemi ai quarti di finale degli US Open 2020, il tennista russo non lascia scampo negli ottavi a Frances Tiafoe, annientandolo in tre set. Il numero cinque del mondo si impone con il risultato di 6-4, 6-1, 6-0 dopo un’ora e quaranta minuti di partita, mettendo in chiaro la propria superiorità in una partita mai apparsa in discussione. Nei quarti di finale si profila un derby russo per Medvedev che affronterà il connazionale Rublev, abile a sbarazzarsi in quattro set di Matteo Berrettini.