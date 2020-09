Non ci sono più italiani in corsa agli US Open 2020, l’ultimo ad arrendersi è Matteo Berrettini che cede in quattro set al russo Rublev, fermandosi dunque agli ottavi di finale dello Slam americano.

Niente da fare per l’azzurro che, dopo essere passato in vantaggio di un set, cede di schianto al proprio avversario perdendo con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-3, 6-3 dopo due ore e quarantacinque minuti di partita. Una sconfitta che fa male per Berrettini, costretto a tornare a casa dopo un torneo giocato comunque su alti livelli. Ai quarti di finale dunque ci va Rublev, che affronterà il connazionale Medvedev.