Dominic Thiem e Daniil Medvedev superano agevolmente il secondo turno degli US Open, imponendosi in tre set contro i propri rispettivi avversari.

Il tennista austriaco non ha problemi a stendere l’indiano Nagal con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-2 in due ore di gioco, guadagnandosi così la possibilità di affrontare Cilic nel terzo turno. Tutto semplice anche per Medvedev, che non lascia scampo all’australiano O’Connell superandolo con il risultato di 6-3, 6-2, 6-4 in due ore e quindici di partita. Nel prossimo turno il russo se la vedrà con l’americano Wolf, abile ad imporsi in tre set sullo spagnolo Carballes Baena.