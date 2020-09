Ottimo esordio per Serena Williams agli US Open, la tennista americana non lascia scampo alla malcapitata Ahn, costretta ad arrendersi in due set con il punteggio di 7-5, 6-3 dopo un’ora e mezza di partita.

Niente da fare invece per la sorella Venus, sconfitta senza appello dalla ceca Muchova, abile ad imporsi con il risultato di 6-3, 7-5. Avanza al secondo turno la numero quattro del mondo Sofia Kenin, che si sbarazza con un doppio 6-2 della belga Wickmayer, guadagnandosi così un posto al secondo turno dove affronterà la Fernandez. Vittorie agevoli infine anche per Sabalenka e Stephens, che stendono in due set rispettivamente Buzarnescu e Dodin.