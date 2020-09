Successo anche nel secondo turno degli US Open per Petra Kvitova. La tennista ceca, attualmente numero 12 del ranking mondiale femminile, si è imposta sull’ucraina Kateryna Kozlova (numero 99 WTA) dopo 1 ora e 42 minuti di match. Kvitova, che nello Slam americano vanta come miglior risultato i quarti di finale raggiunti nel 2015 e nel 2017, ha vinto l’incontro con il punteggio di 6-7 (3-7) / 2-6.