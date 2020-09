Petra Kvitova prenota gli ottavi di finale degli US Open femminili. La tennista ceca, numero 12 del ranking WTA e sesta testa di serie del main draw femminile dello Slam americano, ha sconfitto l’americana Jessica Pegula (numero 63 WTA) in 1 ora e 25 minuti. Kvitova si è aggiudicata i due set valevoli per il passaggio del turno con il punteggio di 4-6 / 3-6