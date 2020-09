Niente da fare per Camila Giorgi nel secondo turno degli US Open, la tennista azzurra non può nulla al cospetto di Naomi Osaka, che si impone senza sudare lasciando solo tre game alla propria avversaria.

La numero 9 del mondo impiega 71 minuti per avere la meglio sulla propria avversaria, stendendola con il risultato di 6-1, 6-2 che fotografa l’andamento del match. Nel prossimo turno, Naomi Osaka affronterà l’ucraina Kostyuk, capace di superare in due set la lettone Sevastova. Fuori a sorpresa invece Karolina Pliskova, che si ferma al secondo turno contro la francese Garcia. La numero 3 del mondo si arrende in due set alla propria avversaria, abile a staccare il pass per il turno successivo con il risultato di 6-1, 7-6.