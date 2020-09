Esordio Vincente per Naomi Osaka agli US Open. La tennista numero 9 al mondo vince il derby giapponese contro Misaki Doi (numero 81 WTA) in tre set vinti con il punteggio di 6-2 / 5-7 / 6-2. Osaka mostra una buona tenuta fisica dopo il forfait dalla finale di Cincinnati per un problema alla gamba. La tennista nipponica inoltre ha indossato una mascherina con il nome di Breonna Taylor, donna afroamericana uccisa a colpi di pistola durante un blitz della polizia nella sua abitazione.

Delude invece Coco Gauff all’esordio nello Slam americano. La giovane tennista a stelle e strisce viene sconfitta in 3 set dalla lettone Sevastova (numero 45 WTA) con il punteggio di 3-6 / 7-5 / 4-6.