Daniil Medvedev stacca il pass per gli ottavi di finale degli US Open, il tennista russo annienta in tre set lo statunitense Wolf, proseguendo la sua corsa nello Slam americano. Il numero 5 del ranking ATP si impone con il risultato di 6-3, 6-3, 6-2 chiudendo la pratica in un’ora e cinquantuno minuti, senza mai dare la benché minima impressione di essere in difficoltà. Nel prossimo turno Medvedev se la vedrà con il vincente del match tra Fucsovics e Tiafoe, che scenderanno in campo nella serata italiana.