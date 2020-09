Si ferma ai sedicesimi di finale il cammino di Madison Keys agli US Open. La beniamina di casa è stata costretta al ritiro dallo Slam americano a causa di un infortunio. Problemi al collo e alla schiena per la nativa dell’Illinois, dolori troppo forti per continuare il match che la vedeva sotto di un set (7-4 al tie-break) e in svantaggio 3-2 nel secondo.