Doppia multa per Novak Djokovic: dopo aver colpito la giudice di linea agli US Open, ed essere stato squalificato dal torneo, il tennista serbo ha deciso di saltare la conferenza stampa post partita.

Dagli organizzatori degli US Open è arrivata la comunicazione: 10 mila dollari per condotta antisportiva e 7500 per non essersi presentato alla conferenza stampa. Tutto sommato una decisione che fa ‘sorridere’ il serbo, che avrebbe potuto pagare 20 mila dollari per multa, ma sembra che sia stato sottratto a Djokovic la cifra del montepremi per il turno raggiunto, pari a 250 mila dollari.