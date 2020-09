Dominic Thiem è l’ultimo semifinalista degli US Open. Il tennista austriaco, numero 3 al mondo e seconda testa di serie del torneo Slam americano, attualmente il tennista con il ranking più alto presente nel torneo dopo la squalifica di Djokovic, si è imposto su Alex De Minaur in 2 ore e 7 minuti di gioco. Thiem ha sconfitto l’australiano in 3 set, vinti con il punteggio di 1-6 / 2-6 / 4-6. Semifinale tutta da gustare contro Daniil Medvedev.