Dopo aver vinto il torneo di Cincinnati, Novak Djokovic riparte da dove aveva lasciato. Altra vittoria per il numero 1 al mondo che apre gli US Open con un netto successo sul bielorusso Damir Dzumhur maturato in poco meno di 2 ore di partita, con 3 set vinti con il punteggio di 6-1 / 6-4 /6-1. Nel secondo set Djokovic trova anche il tempo di litigare con l’arbitro. Nonostante sia in pieno controllo del match, avanti di un set e di un break, Djokovic si mette a discutere con il direttore di gara a causa dello shot clock, a suo dire troppo veloce fra un punto e l’altro. Finita la discussione vede sfumare il break di vantaggio, poi si rasserena e vince in scioltezza.