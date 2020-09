Arriva finalmente la prima vittoria italiana agli US Open, la firma la giocatrice più talentuosa. Camila Giorgi batte in rimonta Alison Van Uytvanck, avversaria tutt’altro che docile venuta fuori da un sorteggio piuttosto ostico al primo round. La tennista di Macerata perde 2-6 il primo round, ma recupera con un 6-1 nel secondo periodo di gioco che rimette in parità il match. Decisivo il terzo round per la numero 74 del ranking WTA che recupera un break di vantaggio dall’1-4 e un controbreak sul 3-5, vincendo l’incontro con il 7-5 finale.