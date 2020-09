Matteo Berrettini resta l’unico italiano ancora in corsa agli US Open 2020, il tennista italiano accede agli ottavi di finale superando in tre set il norvegese Ruud, incapace di tenere testa allo strapotere del proprio avversario.

Il numero 8 del ranking ATP si impone con il risultato di 6-4, 6-4, 6-2 dopo poco più di due ore di gioco, staccando senza patemi il pass per il turno successivo. Mai in discussione il risultato, visto che Berrettini riesce a tenere in mano il pallino del match fin dalle battute iniziali, senza permettere a Ruud di alzare il ritmo del proprio gioco. Nel prossimo turno l’azzurro se la vedrà con Rublev, che ha superato senza sudare l’altro italiano Caruso.