Servono 101 minuti ad Angelique Kerber per portarsi a casa il match del secondo turno degli US Open. La tennista numero 23 al mondo è riuscita ad avere la meglio sulla connazionale Anna-Lena Friedsam in due set, vinti con il punteggio di 6-3 / 7-6 (8-6). Nel prossimo turno Kerber affronterà la vincente di Li-Riske.