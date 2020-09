Servono quasi 3 ore ad Alexander Zverev per sbrigare la pratica Brandon Nakashima e accedere ai sedicesimi di finale degli US Open. Il tennista tedesco, attuale numero 7 al mondo e 5ª testa di serie dello Slam americano, si è imposto in 4 set sull’avversario a stelle e strisce ma di chiare origini asiatiche. Dopo aver vinto il primo set per 5-7, Zverev perde il secondo al tie-break con il punteggio di 10-8 dopo 61 minuti di gioco. Il tedesco però non esce dalla partita e fa valere il maggior talento rispetto al numero 223 del ranking: 3-6 / 1-6 nei due set successivi per chiudere l’incontro. Ai sedicesimi Zverev affronterà il vincente della sfida Mannarino-Sock.