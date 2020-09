“Mi prenderò cura della prima faccenda non conclusa sulla lista“. Marvin Vettori annuncia così la sfida del prossimo 12 dicembre che lo vedrà tornare nell’ottagono UFC contro Omari Akhmedov. I due si erano già affrontati a Las Vegas nel 2017, ma il match finì in pareggio: una faccenda ‘non conclusa’ secondo ‘The Italian Dream’ che punta al quarto successo consecutivo contro il daghestano che lo precede in 13ª posizione nel ranking. Akhmedov, soprannominato ‘Wolverine’, è un ottimo fighter a terra, ma possiede anche un buono striking e padroneggia diversi stili di lotta come pancrazio, arb, wushu sanda e sambo. In carriera vanta un record di 20 vittorie, 5 sconfitte e un pareggio. Fra le sue vittorie figurano fighter importanti come Boetsch, Cummings ed Heinisch, mentre lo scorso 8 agosto ha perso contro Chris Weidman che Vettori ha più volte sfidato senza ottenere una risposta positiva.