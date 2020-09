Incredibile ribaltone al Tour de France: la cronometro di ieri ha premiato Pogacar, che ha rubato la maglia gialla a Roglic, assicurandosi la vittoria della Grande Boucle 2020. Il 20enne della UAE ha fatto un’impresa, diventando il secondo ciclista più giovane a trionfare al Tour. Una vittoria speciale, la prima della Colnago: “la ruota gira, vede?. Io ho sempre creduto in Pogacar dal giorno in cui qui da me, con Saronni, lo misi sotto contratto. Pensi che gli avevo mandato al Tour il telaio bianco perché avrebbe vinto sicuramente la maglia bianca e non pensavo proprio al giallo… Ma oggi, le assicuro, sono ringiovanito di qualche anno“, ha raccontato Ernesto Colnago.

Non è riuscito a trattenere le emozioni Eddy Merckx: “Ernesto, pensa a tutto quello che abbiamo fatto insieme. Ti ricordi quando ti dicevo che il Tour finisce sempre a Parigi? Ernesto, sto piangendo per te. Questo è il primo Tour vinto dalle tue biciclette“.