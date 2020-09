Tadej Pogacar è riuscito nell’impresa: il giovane sloveno della UAE Emirates si è aggiudicato il Tour de France, ribaltando la classifica generale nella cronometro di ieri. Oggi a Parigi la passerella finale per celebrare il coronamento di un sogno.

Intanto, in attesa della festa finale, riviviamo i momenti della vittoria di Pogacar vissuti dalla macchina della UAE Emirates. Dalla telecamera onboard del team sloveno arrivano immagini davvero emozionanti. Il ds e i suoi uomini hanno prima incoraggiato il loro corridore, per poi scoppiare in festeggiamenti pazzi “miglior tempo, miglior tempo!”.