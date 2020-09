Dopo la tappa di ieri che ha presentato il primo arrivo in salita, quest’oggi il Tour de France regala una frazione meno complicata, ma non per questo senza emozioni. Al termine dei 183 km corsi da Gap a Privas, prevalentemente pianeggianti, a trionfare è stato il belga Vout van Aert autore di una volata prepotente che ha messo in riga tutti gli avversari. Seconda posizione per Cees Bol che non è riuscito a superare il ciclista della Jumbo Visma. Terza piazza per Sam Bennett. Al termine della gara è stato penalizzato Julian Alaphilippe: maglia gialla ad Adam Yates.