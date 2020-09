Vout van Aert firma la sua doppietta personale al Tour de France 2020 vincendo anche la 7ª tappa. Il ciclista della Jumbo Visma alza le braccia al cielo sul traguardo di Lavaur dopo 168 km essenzialmente collinari, ma con un tratto conclusivo pianeggiante che ha dato il via alla volata vinta dal belga su Boasson Hagen e Coquard. Tappa complicata per Tadej Pogacar che finisce 16° in classifica generale a 1’28” dalla maglia gialla saldamente sulle spalle di Adam Yates.