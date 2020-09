La decima tappa del Tour de France ha visto trionfare Sam Bennett: l’irlandese ha tagliato per primo il traguardo a Ile de Rè, conquistando il suo primo successo alla Grande Boucle. Un’emozione fortissima, che Bennett non è riuscito a trattenere: nell’intervista post tappa, infatti, il ciclista della Deceuninck Quick Step è scoppiato in lacrime.

“Che shock, non riesco a parlare. Ringrazio il team per questa vittoria che mi mancava, il patron Patrick Lefevere mi ha sempre sostenuto. Dedico questa giornata a mia moglie. So che non dovrei piangere ma in certi momenti è difficile trattenersi, pensavo che non sarei mai riuscito a vincere una tappa al Tour ma… ce l’ho fatta! Pensavo di avere un rapporto troppo pesante ma la volata è andata come speravo“, ha affermato Bennett visibilmente commosso.