Una tappa infernale, caratterizzata da pendenza estreme e ben cinque GPM, tra cui il Col de la Loze che ha reso ancora più complicata l’odierna frazione del Tour de France. Una giornata speciale per il Team Ineos, riuscito a confezionare una splendida doppietta con Richard Carapaz e Michael Kwiatkowski, giunti abbracciati sul traguardo con un bellissimo sorriso stampato in viso. La vittoria alla fine è del polacco, decretata al fotofinish, un successo che i due compagni sentono comunque condiviso, considerando il modo in cui hanno tagliato il traguardo. Wout Van Aert vince invece la volata per il terzo posto, seguito dalla maglia gialla Roglic e da Pogacar, che guadagnano un secondo sugli altri big.