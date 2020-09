La 12ª tappa del Tour de France regala una grande soddisfazione a Hirschi: il ciclista della Sunweb ha conquistato oggi a Sarran il suo primo successo in carriera. Lo svizzero è riuscito a tagliare per primo il traguardo della tappa odierna dopo un attacco decisivo e una discesa disputata in maniera impeccabile. Secondo posto per Rolland, mentre Alaphilippe deve fare i conti con un problema meccanico che gli fa perdere terreno nella generale. Roglic si conferma leader.