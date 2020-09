Sono stati resi noti gli esiti dei tamponi effettuati su tutti i componenti delle squadre partecipanti al Tour de France, svolti nel giorno di riposo precedente la decima tappa di oggi.

Tutti negativi i 166 corridori, che sono stati dunque autorizzati a proseguire la Grande Boucle, mentre è risultato positivo Christian Prudhomme, direttore del Tour. Ad aver contratto il virus anche a quattro membri degli staff di squadre diverse (Ineos-Grenadier, Mitchelton-Scott, Cofidis, AG2R-La Mondiale), immediatamente posti in isolamento fiduciario per evitare il contagio con gli altri colleghi. Oggi intanto il Tour ricomincia dopo il giorno di riposo, in programma la decima tappa, ossia la Ile D’Oleron-Ile de Re di 168.5 km.