La 13ª tappa del Tour de France regala spettacolo e certifica il dominio della Slovenia sulla Grande Boucle. La frazione odierna va al colombiano Daniel Martinez che si impone in un testa a testa in volata su Lennard Kamna. Terza piazza per Schachmann. Per quanto riguarda la situazione della classifica generale, le fatiche dei tanti GPM presenti nella corsa odierna, con partenza da Châtel-Guyon e arrivo a Puy Mary Pas de Peyrol, sono costate carissimo ad Egan Bernal che ha perso 37” secondi in classifica generale (è a +49 dalla maglia gilla) rispetto al duo sloveno di testa, firmato dagli straordinari Primoz Roglic (maglia gialla) e Tadej Pogacar (+44”) lanciatissimi verso il successo finale.