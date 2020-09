La prima di Tadej Pogacar al Tour de France segna anche il primo successo alla Grande Boucle per la Colnago. L’azienda ha realizzato le bici per lo sloveno, conquistando il suo primo successo nella grande corsa a tappe francese.

Ernesto Colnago, insieme ad alcuni collaboratori, per non lasciare sprovvisto Pogacar, ha trascorso la notte in fabbrica per realizzare una bici gialla per la sfilata di oggi sugli Champs Elysèe. Due uomini Colnago, poi, hanno viaggiato nella notte per far arrivare al team la bici, da assemblare prima della partenza dell’ultima tappa del Tour.

Adesso è tutto perfetto per la passerella finale di Pogacar.