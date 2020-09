Manca ancora una tappa alla conclusione dell’edizione 2020 del Tour de France, ma la passerella di domani a Parigi non cambierà la classifica generale.

Il vincitore sarà a meno di cataclismi lo sloveno Tadej Pogacar, abile a sfilare la Maglia Gialla dalle spalle di Primoz Roglic proprio all’ultimo respiro, vincendo la 19ª frazione della Grande Boucle. A sorridere sul traguardo degli Champs-Elysées ci sarà anche Damiano Caruso, capace di centrare la top ten, conquistando una posizione nella cronometro di ‘La Planche des Belles Filles‘. Un risultato pazzesco per per il 32enne siciliano, abile a concludere tutti i Grandi Giri tra i primi dieci per almeno una volta in carriera. Queste le sue parole ai microfoni al sito ufficiale del suo team, ovvero la Bahrain-McLaren: “sono molto contento, sono orgoglioso di me stesso e della squadra. Sono state tre settimane molto buone per tutti quanti noi, sono molto contento per Mikel Landa per il suo buon risultato. La top-10 per me è fantastica, la condizione è ancora buona e posso guardare alla prossima gara“.