La vittoria di Tadej Pogacar ha permesso all’UAE Team Emirates di portare a casa un cospicuo bottino dopo il Tour de France 2020, la vittoria dello sloveno ha infatti fatto incassare alla squadra emiratina ben 623.930 euro.

Una quota imponente così suddivisa: 500.000 € per il successo finale, 25.000 € per la vittoria della classifica della Maglia a Pois e 20.000 € per la conquista della Maglia Bianca, a cui vanno aggiunti i tre successi di tappa. Alle spalle dell’UAE ecco il Team Jumbo-Visma con 359.460 €, derivanti dal secondo posto di Roglic e dalle vittorie di tappa dello sloveno e di Wout Van Aert. Sul terzo gradino del podio la Trek-Segafredo del terzo classificato Richie Porte, capace di intascare ben 165.150 €

La classifica dei premi ricevuti dalle squadre al Tour de France

UAE TEAM EMIRATES 623.930 €

TEAM JUMBO – VISMA 359.460 €

TREK – SEGAFREDO 165.150 €

MOVISTAR TEAM 138.790 €

TEAM SUNWEB 119.660 €

BAHRAIN – MCLAREN 116.000 €

DECEUNINCK – QUICK – STEP 111.880 €

ASTANA PRO TEAM 75.680 €

INEOS GRENADIERS 74.900 €

BORA – HANSGROHE 72.020 €

EF PRO CYCLING 60.890 €

CCC TEAM 48.810 €

AG2R LA MONDIALE 46.250 €

MITCHELTON – SCOTT 41.780 €

B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM 39.330 €

LOTTO SOUDAL 38.650 €

COFIDIS 34.840 €

GROUPAMA – FDJ 33.480 €

ISRAEL START-UP NATION 22.120 €

NTT PRO CYCLING TEAM 20.760 €

TOTAL DIRECT ENERGIE 18.820 €

TEAM ARKEA – SAMSIC 15.800 €

TOTALE : 2.279.000 €