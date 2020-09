Josè Mourinho trova sempre il modo di far parlare di sè, anche con simpatici siparietti come quello avvenuto durante la partita fra Tottenham e Chelsea di EFL Cup. Nel quarto d’ora finale, con gli Spurs sotto di un gol, il difensore Eric Dier non è riuscito più a trattenersi ed è dovuto correre velocemente in bagno, abbandonando il terreno di gioco. Ritrovatosi anche in inferiorità numerica, Mourinho ha deciso di correre a sua volta negli spogliatoi per mettere fretta al suo difensore e farlo tornare subito in campo. Metodo poco ortodosso, ma che ha dato i suoi frutti: il Tottenham non solo è riuscito a pareggiare, ma ha anche vinto la gara ai calci di rigore e Dier ha segnato il primo penalty dei suoi.

Mourinho went to call Dier back from the toilet 😭😭 pic.twitter.com/xw0nTJmyeP — ⭕️ (@EIemten) September 29, 2020