Sette anni dopo aver lasciato la Premier League, Gareth Bale è pronto a farci ritorno per rilanciare la propri carriera. Real Madrid e Tottenham sembrano aver trovato l’accordo per la cessione dell’esterno gallese, pronto a far ritorno nel club che lo ha lanciato nel grande calcio europeo e poi venduto per circa 100 milioni ai Blancos. Le due squadre, secondo il Daily Mail, si sono accordate sulla base di un prestito della durata di un anno, con un ingaggio da 14.2 milioni di euro che sarà pagato in parte dal Real Madrid.