“Il mio rinnovo è complicato perché non sono solamente il team principal ma anche azionista della Mercedes. Le discussioni non sono molto semplici, ma io voglio rimanere in Mercedes, la relazione è perfetta e abbiamo tutto il supporto necessario“. Si è espresso così Toto Wolff in merito al suo futuro in F1. Il team principal della Mercedes ha poi ironizzato sulla sua possibile nomina al posto di Stefano Domenicali come nuovo CEO della F1: “io Ceo della F1 al posto di Carey? Possibile, ma alla Ferrari non piacevo. Cosa ne penso di Domenicali? Ha fatto una grande carriera in F1 con la Ferrari, conosce il mondo delle corse, l’economia e la politica di questo sport. Secondo il mio pensiero può essere una scelta fantastica“.