La prima tappa della Tirreno-Adriatico 2020 regala subito emozioni, concludendosi con una volata pazzesca che premia Pascal Ackermann per pochi centimetri. Il tedesco della Bora-hansgrohe trova il pertugio giusto vicino alle transenne per tagliare per primo il traguardo, beffando un Fernando Gaviria già certo della propria vittoria.

Sul terzo gradino del podio si piazza Magnus Cort Nielsen della EF Pro Cycling, abile a precedere Szymon Sajnok del CCC Team. Quinto posto per un ottimo Davide Cimolai, mentre Andrea Vendrame deve accontentarsi della sesta piazza. Ovviamente è proprio Ackermann a guidare dopo la prima tappa la classifica generale, che riflette pari pari l’ordine di arrivo di oggi.

Il vincitore di tappa e prima Maglia Azzurra, Pascal Ackermann, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “è stata una vittoria incredibile in una prima tappa di una corsa bellissima. Grazie a tutta la squadra che ha lavorato per me, sono molto felice. Ho fatto una buona volata, ho vinto sopratutto grazie al colpo di reni finale”.