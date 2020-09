Caduta senza conseguenze per Vincenzo Nibali nel corso della prima tappa della Tirreno-Adriatico 2020, vinta in volata da Pascal Ackermann su Fernando Gaviria. Lo Squalo è finito a terra quasi da fermo, dopo aver colpito con la propria ruota Merlier, già a terra perché coinvolto nella caduta di gruppo avvenuta proprio davanti agli occhi del corridore siciliano. Nessuna conseguenza dunque per Nibali, riuscito a tagliare senza problemi il traguardo come confermato dal suo team sui social. Ecco il video della caduta:

Así fue la caída en el final #TirrenoAdriatico 😬 pic.twitter.com/Q7vCs5toB0 — Marcelo La Gattina (@MLaGattina) September 7, 2020