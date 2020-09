Il panorama tennistico italiano potrebbe presto arricchirsi di un nuovo torneo di tennis. È in programma infatti la creazione di un ATP 250 che verrà disputato in Sardegna, calendarizzato dopo il Roland Garros. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente della FIT Angelo Binaghi che ha dichiarato: “confidiamo di ottenere un altro torneo Atp 250 in Italia che si dovrebbe disputare in Sardegna a ottobre nella settimana che segue il Roland Garros”.