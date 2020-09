Nuova settimana e nuova classifica ATP, che presenta poche variazioni rispetto a quella di sette giorni fa. Al comando c’è sempre Novak Djokovic con più di mille punti di vantaggio su Rafa Nadal, mentre sul terzo gradino del podio resta stabile Dominic Thiem. Per quanto riguarda gli azzurri, Matteo Berrettini continua a navigare in top ten con la sua ottava posizione, Fabio Fognini invece non si muove dalla quindicesima piazza.

La top-10 della classifica ATP:

1 Novak Djokovic (Serbia) 11260

2 Rafael Nadal (Spagna) 9850

3 Dominic Thiem (Austria) 9125

4 Roger Federer (Svizzera) 6630

5 Daniil Medvedev (Russia) 5890

6 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 5385

7 Alexander Zverev (Germania) 4650

8 Matteo Berrettini (Italia) 3030

9 Gael Monfils (Francia) 2860

10 Roberto Bautista Agut (Spagna) 2665