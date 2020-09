Momento di relax per Bethanie Mattek-Sands che ha scelto l’Italia per prendersi qualche giorno di vacanza. La tennista ha scelto il fantastico mare della Sicilia, meta probabilmente consigliata da Ettore Zito, suo sparring partner, taggandosi presso Cassibile (Siracusa). Su Instagram Mattek-Sands ha postato una foto nella quale prende il sole in topless, apprezzata ovviamente da tutti i fan, con allegata la scritta: “mi è stato detto che questa è una parte del Protocollo Italiano di Quarantena”. Mattek-Sands ha poi inserito diverse stories nelle quali si diverte fra pasta, specialità di pesce e splendidi paesaggi tutti rigorosamente made in Italy.