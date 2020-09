Compatti, urbani, economici, medi, grandi. Esistono ormai tantissime tipologie differenti di SUV. Gli Sport Utility Vehicle sono una particolare categoria di automobili che ha riscosso sempre maggiore successo dalla fine del secolo scorso ad oggi. Si tratta di vetture dall’assetto rialzato, dal buono spazio a bordo e dall’ottimo comfort di marcia. Sia offline che online, un po’ per moda, un po’ per le moltissime offerte in commercio, i SUV hanno ormai demolito il mercato delle monovolume e ridotto le quote di vendita delle station wagon. Dopo le berline e le utilitarie, è il segmento più venduto nel nostro paese tra nuovo e usato. Guardando solo agli acquisti in rete va ancora meglio: i SUV sono al secondo posto, dietro alle utilitarie.

Ma chi vince la classifica dei SUV usati più venduti online? brumbrum, il primo rivenditore diretto di auto online d’Italia che opera sul sito www.brumbrum.it, ha stilato la classifica dei SUV più venduti online in Italia nel 2020, avvalendosi dei dati raccolti dall’Osservatorio brumbrum, l’Osservatorio interno di rilevazioni e indagini statistiche online in ambito automotive. La classifica parla chiaro e Fiat 500X è il SUV più acquistato su internet.

Domina Fiat 500X tra i SUV più venduti online

Sia nel mercato del nuovo che in quello dei SUV usati online, è sempre Fiat 500X il più amato dagli italiani. Il crossover urbano di casa Fiat, sin dal suo arrivo nel 2014, ha sempre riscosso un grandissimo successo di vendite, come la “sorella” Jeep Renegade, che si piazza al secondo posto. Chiude il podio Nissan Qashqai, prima auto non del gruppo FCA nella nostra classifica.

Quarta posizione, lontano dal podio, per il piccolo SUV Mini Countryman che batte di un nulla un’altra Jeep, la Compass. Sesto posto per Volkswagen Tiguan; chiudono la top ten Renault Captur, Range Rover Evoque, BMW X1 e Audi Q3.

Quanto si spende per un SUV in rete?

Quasi il 43% dei SUV acquistati online costano dai 20.000 ai 30.000 euro. È questa la fascia di prezzo più gettonata su internet, seguita da quella che va dai 10.000 ai 20.000 euro, scelta dal 30% degli italiani. Solo il 3% dei SUV sono stati comprati a meno di 10.000 euro, mentre quasi il 25% costano più di 30.000 euro.

Diesel sempre il più apprezzato, cresce l’automatico

Diamo infine uno sguardo a motorizzazioni e cambio. Se nel mercato del nuovo il diesel continua la sua discesa, nel settore dell’usato è ancora l’alimentazione più venduta. Tre SUV su quattro venduti online sono diesel. Un dominio netto, per nulla intaccato dal benzina che si ferma al 18%. Per le altre alimentazioni numeri irrisori: ibrido chiude il podio con il 3%, GPL al 2%, metano ed elettrico sotto all’1%.

Per quanto riguarda la trasmissione, la quota di mercato del cambio automatico sta continuando a salire rispetto al manuale. Ora è al 45%, contro il 55% del manuale. Fino a una ventina d’anni fa in Italia, come in Europa, le auto a trasmissione automatica erano pochissime in circolazione. Ora siamo quasi alla parità, di questo passo tra qualche anno ci saranno più auto automatiche che manuale, come già accade nei paesi nordici e negli Stati Uniti. Inizia l’era del declino per il cambio manuale?