Nell’ultimo match del secondo turno di Supercoppa Italiana, la Savino Del Bene Scandicci si aggiudica la sfida contro la Saugella Monza e stacca l’ultimo pass a disposizione per la Final Four, in programma per questo fine settimana nella suggestiva Piazza dei Signori di Vicenza. Si completa, quindi, il quadro delle semifinali: la formazione toscana affronterà, quindi, le campionesse in carica dell’Imoco Volley Conegliano, già qualificate all’evento, mentre la seconda semifinale vedrà scontrarsi la Unet e-work Busto Arsizio e l’Igor Gorgonzola Novara. Appuntamento Sabato, a partire dalle ore 18, su Rai Sport + HD, mentre la finalissima di Domenica andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21:05.

Nella sfida del PalaSport di Scandicci, la Savino Del Bene ha ceduto un solo set alla Saugella Monza, il terzo, giocato ad oltranza sino al 27-25 delle lombarde, supportate dall’ingresso in campo di Meijners. Tra le fila della formazione di coach Barbolini, ottima prestazione di Stysiak, top scorer con 28 punti a referto, seguita dai 13 punti di Lubian e Pietrini.

SUPERCOPPA ITALIANA: I RISULTATI DEL SECONDO TURNO

Martedì 1 settembre, ore 18.00

Unet E-Work Busto Arsizio – Reale Mutua Fenera Chieri 3-1 (25-22 25-27 25-20 25-17)

Martedì 1 settembre, ore 20.30

Igor Gorgonzola Novara – Il Bisonte Firenze 3-2 (23-25 25-16 20-25 25-18 15-12)

Mercoledì 2 settembre, ore 18.00

Savino Del Bene Scandicci – Saugella Monza 3-1 (25-22 25-21 25-27 25-21)

IL TABELLINO

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – SAUGELLA MONZA 3-1 (25-22 25-21 25-27 25-21)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Courtney 11, Popovic 9, Stysiak 28, Pietrini 13, Lubian 13, Camera 1, Merlo (L), Drewniok 1, Markovic 1, Bosetti. Non entrate: Samadan, Cecconello, Carocci. All. Barbolini.

SAUGELLA MONZA: Begic 9, Squarcini 12, Van Hecke 18, Orthmann 17, Heyrman 7, Orro 3, Parrocchiale (L), Meijners 5, Carraro 1, Davyskiba, Obossa. Non entrate: Negretti, Danesi. All. Gaspari.

ARBITRI: Vagni, Brancati.

NOTE – Durata set: 27′, 26′, 32′, 27′; Tot: 112′.

LA FINAL FOUR

Imoco Volley Conegliano – Savino Del Bene Scandicci

Unet E-Work Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara