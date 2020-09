Sono Unet E-Work Busto Arsizio e Igor Gorgonzola Novara le prime due squadre a raggiungere l’Imoco Volley Conegliano alla Final Four della Supercoppa Italiana 2020. Nei rispettivi match del secondo turno, le farfalle di Marco Fenoglio superano per 3-1 la Reale Mutua Fenera Chieri, mentre le azzurre di Stefano Lavarini rimontano e battono Il Bisonte Firenze per 3-2. Le due formazioni si affronteranno in semifinale a Vicenza, sabato 5 settembre, nello straordinario scenario di Piazza dei Signori.

Le biancorosse, all’esordio stagionale, mostrano già grinta e determinazione nel duello con le piemontesi di Giulio Cesare Bregoli: quasi sempre in svantaggio nelle fasi iniziali dei parziali, Gennari e compagne riescono a ribaltare il risultato, eccetto che nel secondo set, e allungano definitivamente nel quarto, trascinate dal fondamentale del muro (19 di squadra, 6 di Olivotto). Tutte in doppia cifra le attaccanti, con Mingardi top scorer con 18 punti. Certamente positiva l’avventura della Reale Mutua nella competizione: ritrovate Grobelna e Zambelli nello starting six, le ospiti mostrano solide basi su cui fondare la stagione.

Novara ha la meglio su Il Bisonte al termine di una sfida particolarmente combattuta: per due volte avanti di un parziale (vinto il primo con un break di 7-0 dal 18-23), le ragazze di Marco Mencarelli mettono paura alle padrone di casa, spinte dall’impeto di Enweonwu (25 punti, top scorer del match). La Igor pareggia i conti con Herbots e Bosetti sugli scudi, quindi guida il tie-break dall’inizio alla fine festeggiando il successo con Zanette, ancora titolare, eletta MVP.

SUPERCOPPA ITALIANA

I RISULTATI DEL SECONDO TURNO

Martedì 1 settembre, ore 18.00 (diretta YOUTUBE)

Unet E-Work Busto Arsizio – Reale Mutua Fenera Chieri 3-1 (25-22 25-27 25-20 25-17)

Martedì 1 settembre, ore 20.30 (diretta YOUTUBE)

Igor Gorgonzola Novara – Il Bisonte Firenze 3-2 (23-25 25-16 20-25 25-18 15-12)

Mercoledì 2 settembre, ore 18.00 (diretta YOUTUBE)

Savino Del Bene Scandicci – Saugella Monza ARBITRI: Vagni-Brancati ADDETTO VIDEOCHECK: Spitaletta

LA FINAL FOUR

Imoco Volley Conegliano– Vincente Scandicci-Monza

Unet E-Work Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara

LA FORMULA

Alla Supercoppa Italiana hanno partecipato tutte le squadre di Serie A1 che hanno disputato il Campionato di Serie A1 2019/2020 e che si sono regolarmente iscritte al Campionato di Serie A1 2020/2021. Le stesse si sfidano in un doppio turno a eliminazione diretta, da disputarsi sui campi di gioco delle migliori classificate secondo l’ultima graduatoria valida della passata stagione. Le vincenti dei due turni preliminari accederanno alla Final Four. La Unet E-Work Busto Arsizio, a causa della non iscrizione di Filottrano e Caserta, entra in gioco direttamente al secondo turno, mentre l’Imoco Volley Conegliano, vincitrice della Coppa Italia, è qualificata di diritto alla Final Four, che si disputerà sabato 5 e domenica 6 settembre in Piazza dei Signori, a Vicenza.