Le due squadre appaiate al comando del Girone C, con 6 punti ciascuna, perdono una buona occasione di allungare in ottica qualificazione alla Final Four. Doppia sconfitta per Venezia e Trieste nella 5ª giornata del torneo. Venezia si arrende a Treviso (73-70) sotto i colpi di Russell (17 punti) nonostante i 19 punti e 7 rimbalzi di Watt; Trieste subisce un netto ko contro Trento (79-61) firmato dai 20 punti di Browne.