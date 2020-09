Prima giornata del Gruppo D della Supercoppa Italiana in un formato inedito a causa della pandemia di Covid che ha rivoluzionato la stagione. Netto il successo di Sassari sulla Virtus Roma (114-71) trascinata dai 25 punti di Eimantas Bendzius. Ai capitolini non bastano i 17 punti di Tommaso Baldasso. Vittoria anche per Pesaro su Brindisi (71-83): best scorer Carlos Delfino con 19 punti per Pesaro, 15 invece quelli per D’Angelo Harrison, ultimo ad arrendersi per Brindisi.