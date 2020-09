Sorride Treviso nella quarta giornata di Supercoppa italiana: splendida vittoria su Trento questa sera, col punteggio di 91-67. Carroll e Logan hanno trascinato al successo Treviso, mentre un buon Williams non è bastato a Trento.

Bella vittoria anche per Venezia che ha avuto la meglio su Trieste col punteggio di 79-62. Applausi per Watt, a referto con 22 punti, mentre i 17 punti di Fernandez non sono bastati a Trieste per mettere in difficoltà la squadra avversaria.