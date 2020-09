Il basket italiano torna in campo in serata con il Girone C di questa particolare Supercoppa Italiana post Covid. Il terzo raggruppamento vede Venezia e Trieste, le due squadre già vincitrici della prima gara, ottenere altri due successi e dunque appaiate al primo posto con 4 punti a testa. Venezia ha la meglio su Trento (73-77) grazie ai 17 punti di Daye, non bastano a Trento i 14 punti di Morgan e i 13 punti e 10 rimbalzi di Williams. Trieste supera invece Treviso (77-81) grazie ai 17 punti di Grazulis.