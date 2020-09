Ben sei partite nella giornata odierna di Supercoppa Italiana di Basket. L’Olimpia Milano non ferma il suo incredibile ruolino di marcia in questo particolare inizio di stagione raccogliendo il 5° successo consecutivo arrivato per 79-91 su Brescia. La firma sulla vittoria è di Sergio Rodriguez he mette 17 punti e 5 assist. Sono 17 anche i punti di Chery che per servono solo a rendere meno amara la sconfitta di Brescia, ancora seconda dopo il successo di Cantù su Varese (81-72) trascinata dai 20 punti e 7 rimbalzi di Thomas.

Nel Girone B la Fortitudo Bologna riporta in parità il conto dei derby vincendo la seconda sfida contro la Virtus per 84-86: il grande ex Aradori ne mette 16, non bastano alle ‘V nere’ i 22 di Teodosic. Nell’altra gara del girone Reggio Emilia super a 78-71 Cremona con un Bostic da 22 punti. Nel Girone D invece tre su tre per Sassari che batte anche Brindisi grazie ai 22 punti di Pusica, mentre Pesaro si porta al secondo posto battendo 104-60 Roma con 22 punti di Drell.